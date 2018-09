Een glaasje Moët met een zak patat

Manifesta­tie Jacob Cats in Brouwersha­ven

10:09 BROUWERSHAVEN Om te vieren dat dichter Jacob Cats vierhonderd jaar geleden in Brouwershaven werd geboren, vindt daar de komende twee weken een manifestatie plaats. In de Grote of Sint Nicolaaskerk is zaterdag een overzichtstentoonstelling geopend. Die is twee weken te zien, tot en met 23 september.