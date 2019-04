Een eigen vlag voor Scharendijke

,,We doen elk jaar een ludieke actie,” vertelt Martine Vlietland van de plaatselijke oranjevereniging, ,, en tijdens het brainstormen bedachten we ineens dat ons dorp helemaal geen eigen vlag heeft.” Daar heeft Elisa dus verandering in gebracht. Haar ontwerp werd zaterdag onthuld in bijzijn van de burgemeester. De vlag komt bij haar school te hangen en zal waarschijnlijk ook wapperen bij evenementen als de straô.