Een boeket bloemen plukken vers van het land. Gewoon omdat het mag

Het heeft even iets ongemakkelijks, maar het is hartstikke legaal. Met een plukbon van Boerenbloem kun je vanaf vandaag zó een vers boeket van het land plukken. Hoe je dat doet? ,,Het is niet ingewikkeld. Zorg er gewoon voor dat een ander na jou ook nog plukken kan.”