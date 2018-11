Eddie Vedder en Tina Turner incognito bij platenbeurs in Renesse

Jasmina en Robert-Jan Kooijman uit 's-Heer Arendskerke hebben hun zoon vernoemd naar de zanger van Radiohead Thom Yorke en icoon van de alternatieve rockmuziek Eddie Vedder van Pearl Jam. Dochterlief verbindt levenslang de ‘Godfather of Punk’ Iggy Pop en de ‘Queen of Rock’ Anna Mae Bullock, oftewel Tina Turner, met elkaar. Al luisteren de kinderen zelf vooralsnog bij voorkeur naar heel andere muziek. Meer Nederlandstalige rap voor Yorke en echte singer-songwriter liedjes voor Iggy, vertellen ze.

Het wekt geen verbazing dat muziek een belangrijke rol speelt in het huishouden van de Kooijmans. ,,We luisteren veel, hij restaureert platenspelers", knikt Jasmina in de richting van haar echtgenoot, ,,en we hebben zelf een grote platencollectie.” ,,Hoeveel? Pff", vliegt Robert-Jan in gedachte zijn verzameling langs. ,,Aan elpees toch zeker meer dan tweeduizend. En dan hebben we ook nog heel veel cd's op zolder staan. Op een gegeven moment moest je die wel kopen, om een beetje bij te blijven. Toen werd er amper nog wat op vinyl uitgebracht. Tegenwoordig is het vooral streamen. Maar als ik dat doe, merk ik toch dat ik ga zappen. Zet ik een plaat op, dan raak ik veel meer in de stemming van die muziek. Dát is volgens mij wel het belangrijkste verschil.”

Het was zaterdag de derde keer dat Louis van Wijck met zijn platen- en cd'beurs Renesse aandeed. Vijftien standhouders nam hij mee, bij elkaar goed voor 75 meter aan muziekvertier; veertien handelaren en een particulier die van zijn verzameling af wil. Zelf zit hij daar een beetje tussenin, vertelt de Scharendijkenaar. ,,Ik ben meer een hobbyist. Elke keer als ik een lp of cd verkoop, koop ik die later toch weer terug.”

De beurs trekt bovenal echte liefhebbers van oude en nieuwe vinyl. ,,Het aanbod is zo uiteenlopend. Je weet nooit wat je tegenkomt in al die bakken. En daar is het de verzamelaar werkelijk om te doen. Natuurlijk kan je tegenwoordig veel vinden op Spotify. Maar zo'n elpee heeft gewoon méér. Een mooie hoes om te beginnen!”

Volledig scherm De platenbeurs in hotel De Zeeuwse Stromen omvat 75 meter aan elpees, singels, en cd's. © Dirk Jan Gjeltema