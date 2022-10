Echt uitgaan, daar snakken ze naar in Brouwershaven: ‘Eindelijk een feestje in eigen dorp’

Peter en Eva Verkerk staan er klaar voor. De jonge vijftigers hebben hun uitgaanskleding aangetrokken en stappen het Tonnenmagazijn in Brouwershaven binnen. Het iets tegen achten, maar nog stil in de zaal. ,,Ik weet niet wat voor muziek ze gaan spelen, we laten ons verrassen", zegt Eva. ,,Het maakt niet uit of de muziek goed of slecht is, we blijven sowieso tot het einde. Eindelijk een feestje op ons eigen dorp. Omdat dit zo dichtbij is, kent iedereen elkaar. Dat is gezellig.” Eva's woorden geven aan hoezeer Brouwenaren snakken naar een festijn als Tonnenmagazijn Live!, waarvan zaterdag de eerste editie is. Gedurende de avond blijven er mensen binnenstromen. Tegen tienen is Carla Krijger, die achter de muntenkassa zit, de tel kwijt. ,,Ik denk zeker een man of 150, als het er geen 200 zijn.”