Dzenan wilde alles weten over zijn vader, die omkwam in Bosnië: ‘Mijn vader is een held’

In de huiskamer van Dzenan Halilovic, aan een mooie nieuwbouwkade in Zierikzee, hangt een groot pixelschilderij van een man met een zonnebril. Het is Mirza Halilović, de vader van Dzenan. ,,Ik heb jaren en jaren gezocht naar informatie over mijn vader", vertelt Dzenan. ,,Wie hij was, wat hij deed, hoe hij is gestorven. Vanaf het moment dat ik kon schrijven, typte ik zijn naam in bij Google. En ineens zag ik dit filmpje op YouTube. Van het screenshot heb ik een schilderij laten maken. Ze zeggen dat ik sprekend op hem lijk.”