Duwvaartsluis Krammer dicht door defect

In het archief van Brouwersha­ven valt nog een wereld te ontdekken

Adri van Vliet (66) voelt de adrenaline meteen weer door zijn aderen stromen. Dat moment in 2007 toen hij in het Londens archief onbekende brieven opende. Brieven die hij op het spoor kwam toen hij bezig was met een boek over Michiel de Ruyter. En die nog nooit iemand eerder onder ogen had gehad. ,,De historische sensatie die in een archief zit. Die raak ik nooit zat.”

21 maart