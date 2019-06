Dure zitmaaier gestolen bij voetbalclub ZSC '62 in Scharendijke

SCHARENDIJKE - Ze hadden er lang voor moeten bedelen bij het bestuur, maar vier jaar geleden was het dan zover: voetbalclub ZSC '62 uit Scharendijke kreeg een eigen zitmaaier. In de nacht van vrijdag op zaterdag is het 225 kilo wegende pronkstuk van de club echter gestolen.

Het was geen goedkope grasmaaier, de Husqvarna die de ZSC’ers graag wilden. Maar de machine van vierduizend euro zorgde er wel voor dat de velden in Scharendijke er al vier jaar piekfijn bij liggen. ,,We waren er echt heel blij mee", zegt wedstrijdsecretaris Henry de Voogd.

Maar toen hij zaterdagochtend op de club kwam en een ingetrapte schutting aantrof, wist hij genoeg. ,,Het hek erachter was op twee plaatsen losgeschroefd en het schuurtje daarachter, waar de zitmaaier in stond, was ook gesloopt. En de maaier, die was dus weg. Ze hebben 'm gewoon weggereden. Dat kan, als je de hendel lostrekt.”

Betonschaar

Het moeten dus professionele dieven zijn geweest, concludeert De Voogd. ,,Niet geheel toevallig hebben we een week of zes geleden een poging tot inbraak gehad in de kantine. Toen zijn ze hier geweest met een betonschaar en een schaar om elektrische draden mee door te knippen. De deur was ontwricht, met een berg schade tot gevolg. Het alarm ging af, dus ze zijn gevlucht. Maar ze hebben wel goed kunnen rondkijken.”