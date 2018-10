Duncan (4) uit Middelburg: 'Mag ik een high five, vroeg de koning. Dus dat deed ik'

Het bosje witte rozen voor Máxima was bijna platgedrukt tussen zijn armpjes. Zó lang stond Duncan dinsdag al te wachten op de koning en de koningin. Samen met zijn oma Anja Leenpoel was hij naar recreatiepark De Zeeuwse Kust in Renesse gekomen om Máxima en Willem-Alexander eindelijk eens in het echt te zien.