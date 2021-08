Duiven zijn een gruwel voor monumentale gebouwen; pinnen, netten en rasters moet ze weghouden

Rasters, netten, pinnen, allerlei middelen worden in de strijd geworpen, vertelt gemeentelijk woordvoerder Toon Wandel. ,,Een beetje afhankelijk van wat waar het beste werkt. Dat wordt per locatie bekeken.” De Nobelpoort in Zierikzee had tot vorig jaar iets weg van een duiventil. Een groep vogels had het prima naar z’n zin op de balken in de doorgang. Na een stevige schoonmaakbeurt van de muren en een nieuwe verflaag werd een net gespannen om te voorkomen dat de duiven zouden terugkeren en de boel van voren af aan weer zouden vervuilen. Dat ging goed, tot dinsdagmiddag.