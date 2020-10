Duitser in bezit van mogelijk gestolen surfspullen in Zierikzee

POLL Paula Schot uit Zierikzee eerste vrouw als wethouder voor de SGP

9 oktober NIEUWERKERK - Onder de ambtenaren van Schouwen-Duiveland circuleerde een poule met namen. Wie zou de nieuwe wethouder worden voor de SGP? Een enkeling waagde de link te leggen naar Paula Schot (27); geboren en getogen in Zierikzee, in 2018 (zonder resultaat) lijsttrekker voor de staatkundig gereformeerden in Amsterdam. Maar die gok werd intern direct als kansloos bestempeld. Toch ziet de fractie in haar de ideale opvolger van Cees van den Bos, die als burgemeester naar Urk vertrok. Daarmee is Schot de eerste vrouw in het 102-jarige bestaan van de partij die toetreedt tot een dagelijks gemeentebestuur.