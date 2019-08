Duitse Julia (10) vermist bij vakantiepark Roompot in Bruinisse

Bluesmuzi­kant Carvin Jones in Brogum: ‘Als je staat te faken dan voelt het publiek dat meteen’

12:00 Hij maakt een korte tour door Europa en doet zaterdag Brogum in Zierikzee aan: Carvin Jones, alias The King of strings. De blues komt recht uit zijn hart. ,, Als je het gevoel achter de teksten begrijpt, ben je in staat met hart en ziel te spelen.”