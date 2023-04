Duitse jeugd krijgt vernieuwd onderkomen in Ellemeet

Het recreatiecentrum kent een bewogen geschiedenis. Voordat het toerisme in Zeeland een grote rol speelde, werd op de weg tussen Ellemeet en Scharendijke een plek voor kinderen en gezinnen opgericht. In de afgelopen zestig jaar vierden vele duizenden mensen op die plek hun mooiste tijd van het jaar. Schoolklassen en gezinnen uit Nederland en Duitsland waren vaste gasten. Na de kernramp in Tsjernobyl in 1986 zijn veel kinderen uit de besmette regio’s van Wit-Rusland in Ellemeet op bezoek geweest om te herstellen van de straling. ,,Dat kon alleen met hulp van veel Zeeuwse burgers. De Nederlandse luchtmacht hielp met een eigen vliegtuig deze kinderen in nood te vervoeren”, aldus Stefan Weltgen. Hij was vijf jaar voorzitter van de vereniging en sinds 1996 actief als vrijwilliger.