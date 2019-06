Duikwrak Le Serpent in Grevelingen wordt veiliger gemaakt

CDA zoekt naar snelle oplossing bereikbaar­heid Zierikzee: 'Mis­schien moet die paal weer weg’

14:47 ZIERIKZEE - Coalitiepartij CDA blaast de discussie over afsluiting van de Zuidhavenpoort voor auto's nieuw leven in. Sinds de paal in de poort werd geplaatst staat het verkeer op de Laan van Sint Hilaire in Zierikzee overdag op sommige momenten vast. Een ongewenste situatie in geval van calamiteiten, aldus CDA-raadslid Rutger Punt.