Duikwrak Le Serpent in Grevelingen is nu ‘veiliger en overzichtelijk’

Le Serpent werd in 2011 bij Scharendijke afgezonken ten faveure van duikers. Het is één van drie duikwrakken in De Grevelingen. Het ligt relatief diep, tussen 19 en 29 meter, waardoor het van de drie de meest uitdagende en gevaarlijkste is.

Gidslijn

Eigenaar Staatsbosbeheer wilde het voor duikers veiliger en overzichtelijker maken om het wrak te betreden. Aanleiding was de dood van twee sportduikers uit Den Haag en Zoetermeer, vorig jaar juli. Zij konden de uitgang niet vinden. De meest donkere ruimtes in het voor- en achterruim zijn nu niet meer toegankelijk. Verder is de gidslijn in het grote ruim verlengd, en verbonden met een nieuwe gidslijn die naar de bakboordzijde van het wrak loopt. Zo is het gemakkelijker geworden om de uitgang van het schip te vinden.