Duiker onwel geworden tijdens opstijging in de Grevelingen

Natuurles aan de Ooster­schel­de: ‘Een zeeappel? Het lijkt wel een kastanje!’

13 september KERKWERVE - ‘I-ieeuw!’ Thomas Moerland uit groep 5 van de Ds. J. Bogermanschool in Oosterland slaakt een kreet in het Weeghuisje bij Flaauwershaven aan de Oosterschelde. In een vitrine ligt het eikapsel van een stekelrog.