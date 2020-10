Duiker in nood bij de Zeelandbrug

De duiker is met hulp van een schipper naar de wal gebracht. Ondertussen stond een ambulanceteam al te wachten bij de haven De Val van Ziekrikzee. Waarom de duiker in de problemen kwam, is onduidelijk.

Iets verderop, onderaan de Zeelandbrug is een populaire duikplaats. Er is daar een trap geplaatst die het duikers makkelijk maakt om in en uit het water te gaan. Duikers gaan doorgaans rond de kentering van hoog en laag water het water in omdat de stroming dan het minst sterk is. De melding van het noodgeval kwam ongeveer een uur nadat het laag water was bij de Zeelandbrug. Of het duikongeval te maken had met de stroming is nog niet duidelijk.