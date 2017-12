Duikbond pakt incidenten actiever aan

Wassing geeft aan dat de DOSA actiever opereert en niet meer enkel afwacht of iemand een melding in het systeem zet. ,,Binnen de grenzen van de privacywet werken we aan gegevensuitwisseling met artsen, verzekeraars en de KNRM. We hebben bijvoorbeeld contact met de hyperbare centra in Goes, Sneek, Den Helder en het Amsterdam Medisch Centrum. Met de KNRM hebben we inmiddels een geheimhoudingsovereenkomst om anoniem gegevens te kunnen uitwisselen. Eens per kwartaal wisselen we de duikongevallen met elkaar uit: plaats en datum en dan controleren wij of het incident in het systeem staat."