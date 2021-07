Druk op N57 neemt toe door maatregelen Haringvlietbrug; ‘Een onwenselijke ontwikkeling’

Coronacri­sis­koor The Vocal M treedt voor het eerst op voor publiek in Brouwersha­ven

25 juni BROUWERSHAVEN - Van dagelijks zeven koren dirigeren naar in één klap niets. Dat kon niet lang duren bij Marien Stouten uit Scharendijke. ,,Het ging al gauw kriebelen en via WhatsApp met koorleden is midden in de coronacrisis een jongerenkoor ontstaan.” Dat koor, The Vocal M, treedt morgen (zaterdag) voor het eerst op voor publiek in de Grote of Sint Nicolaaskerk in Brouwershaven.