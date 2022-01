Drugsgebruik monitoren via rioolwater? ‘Alleen maar meer imagoschade voor Schouwen-Duiveland’

Crowdfun­ding geslaagd: er komt een tovertoren in het bos van Westen­schou­wen

WESTENSCHOUWEN - Staatsbosbeheer heeft via crowdfunding geld binnengehaald voor een nieuw speeltoestel in de Boswachterij bij Westenschouwen. Via donaties via de site Buitenfonds.nl is 14.479 euro opgehaald.

6 januari