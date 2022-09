Dronken vrouw geeft agent vuistslag in gezicht

Over het gedrag van de vrouw kwamen gedurende de middag meerdere meldingen binnen bij de politie. Ze zou zich in dronken toestand op straat ophouden en voorbijgangers uitschelden en bij mensen aan de Mauritsweg door de brievenbus gillen. Toen agenten ter plaatse kwamen lag ze in haar tuin aan de Mauritsweg. Het regende en de agenten wilden haar niet in de tuin laten liggen, maar naar binnen brengen. Toen ze de vrouw op haar benen hadden gezet sloeg ze één van de agenten plotseling in het gezicht met haar vuist. Ze werd aangehouden.