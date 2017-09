Dronken vrachtwagenchauffeur veroorzaakt aanrijding en slaat agent

Ouwerkerkse bouwt hoogste zandsculptuur ter wereld

8 september OUWERKERK - Charlotte Koster uit Ouwerkerk heeft een plekje veroverd in het Guinness Book of Records. Samen met veertien internationale collega's werd zij door het Duitse bedrijf Sand City gevraagd om in Duisburg het hoogste zandsculptuur ooit te maken. En dat lukte! Haar naam prijkt nu in het wereldberoemde recordboek.