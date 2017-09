Dronken vrachtwagenchauffeur rijdt andere wagen aan in Bruinisse

De Oekraïense chauffeur vertelde de politie dat hij stilstond op de parkeerplaats om zijn verplichte rustmoment in te lassen. De Poolse vrachtwagen reed vervolgens tegen de voorkant van zijn cabine aan. De chauffeur van die wagen had duidelijk gedronken, en had zijn dieseltank kapot gereden nadat hij over een betonnen rand gereden was. De brandweer heeft de diesellekkage opgeruimd. De vrachtwagen is naar een reparatieplek gebracht.