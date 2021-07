Drie musketiers winnen duel met de gemeente; ‘Als ik terug kom weet ik zeker dat die bomen er nog staan’

ZIERIKZEE - Game, set en match voor de bewoners van de Oude Haven in Zierikzee. Wat augustus vorig jaar begon als actie voor behoud van de lindebomen langs het water, verzandde in een duel met de gemeente over de noodzaak van een ingrijpende renovatie van de kademuren. Met als voorlopig eindresultaat dat de werkzaamheden een jaar zijn uitgesteld, wat tijd schept voor nader onderzoek naar de beste methode. De bomen worden in elk geval niet meer gekapt. ,,Dat past toch ook niet meer in deze tijd met al die alarmerende klimaatberichten.”