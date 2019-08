Drie jongeren aangehouden vanwege vechtpartijen in Renesse

Daar zijn ze weer, Jap en Jop. De Legopoppe­tjes beleven weer avonturen in Zierikzee

1 augustus ZIERIKZEE - Ze maakten in 2015 furore op Schouwen-Duiveland en met name in Zierikzee. De legopoppetjes Jap en Jop, gefotografeerd in Schouwse setting door Arjo Nieuwkoop. Nu staan ze voor een terugkeer.