Drie jonge honden laten met hun virtuele tours bedrijven van een heel andere kant zien

Vanuit je luie stoel genieten van een swingend Smelly Kitchen. Dat is anders dan lallend op een festival staan

Swingen kunnen de mannen van Smelly Kitchen als de beste. Met hun funky muziek en muzikale kwaliteiten is het een bijna onmogelijke missie om stil te blijven zitten als ze spelen. Toch treden ze zondag op in het Zierikzeese filmtheater fiZi. Bijzonder, zegt promotor Kees de Feiter. ,,In je luie stoel hoor je pas écht wat een vakmensen dit zijn. Dat is toch anders dan dat je lallend met een biertje op een festival staat.”

23 november