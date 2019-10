Dreischor was weer even dóódeng

Nieuwe winkel van Nieuwer­kerk gaat volgende week open

25 oktober NIEUWERKERK - De kringloopwinkel van stichting Woord en Daad en de nieuwe vestiging van BloemMarie in Nieuwerkerk worden aanstaande donderdag geopend. Dat gebeurt om 16.00 uur. De winkels zitten in het voormalige pand van de Jumbo. Na de feestelijke opening zal Woord en Daad elke woensdagmiddag tot 16.00 uur open zijn, en donderdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. BloemMarie is open op maandagmiddag en van dinsdag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur en op zaterdag van 8.00 tot 16.00 uur.