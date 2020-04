Dozen van Troost zorgen voor een avondje muzikale pret bij mensen thuis

Duikers onderzoe­ken fundering Zuidwelle­brug: restaura­tie Rijksmonu­ment begint bijna

6 april ZIERIKZEE - Het is misschien qua constructie geen uniek bouwwerk, maar de Zuidwellebrug in Zierikzee is wel een bijzonder exemplaar. Duikers onderzochten maandag de houten fundering van de brug. De bouwkuip is klaar. De restauratie van het eeuwenoude bruggetje staat op het punt te beginnen.