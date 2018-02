Dorpsraad Renesse wil Zeehondenpad

Dat pad ligt er al, maar het is in gebruik als onderhoudspad van waterschap en Rijkswaterstaat en niet toegankelijk voor publiek. Het is iets meer dan zevenhonderd meter lang en verbindt de duinovergang Jan van Renesseweg met de Scholderlaan.

,,Het traject was opgenomen in de Fjoertoer 2017 en het publiek was erg enthousiast," melden de ondernemers. ,,Het zou een aanwinst voor Renesse en het hele eiland zijn om deze onderbreking in het duinpad - van camping De Duinhoeve in Burgh-Haamstede tot café Zeerust in Renesse - na al die jaren compleet te kunnen maken. Het pad zorgt ook voor minder voetgangers op de Duinweg en dat komt, volgens ondernemers en dorpsraad, de veiligheid ten goede.

Aan begin en eind van het pad komt een sluis met klaphekken om grazend rundvee en wild binnen te houden. In het midden van het pad moet een zitbank komen met een informatiepaneel over de zandplaat en de zeehonden. Het pad moet 1,40 breed worden met een vijftien centimeter dikke puinfundering, waarop een schelpenlaag van acht centimeter. Een naam hebben de initiatiefnemers ook al: het Nationale Zeehondenpad.

Vlonderpad

De twee organisaties hebben nog een wens. Bij de renovatie vorig jaar van de Jan van Renesseweg is om budgettaire redenen afgezien van de opknapbeurt van de duinovergang. Zij willen dat goedmaken en komen met het idee de overgang voor kinderen uitdagender te maken door de aanleg van een houten vlonderpad. Dat wordt tachtig centimeter breed, heeft onderweg diverse op- en afstapjes en komt maximaal zestig centimeter boven het maaiveld. Halverwege de top is ruimte voor een klimrek.

Aan het begin van de duinovergang wordt met een vijftigtal palen een afscheiding gemaakt tussen wandelpad, fietspad en paardenspoor. Boven in het duin komen twee uitzichtplateau's met luie zitelementen. Deze geven ook uitzicht op de zeehondenplaat.