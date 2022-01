Dorpsraad Renesse staat vierkant achter gemeente om toeristen uit woonwijk te weren

Voorzieningen in stand houden

,,We lossen hiermee het probleem van de leegloop op. Al langere tijd zijn we in samenspraak met de gemeente bezig het gebied van de beschermde kern groter te maken. Het aantal inwoners loopt terug en het is moeilijker om de nodige voorzieningen in stand te houden.” Geurtsen benadrukt dat de dorpsraad er zeker niet op uit is om recreatiebedrijven in de wielen te rijden. ,,Want we bestaan er tenslotte ook van. Maar we moeten oppassen dat we geen spookdorp worden. Buiten het seizoen om moet je zorgen dat je minimale voorzieningen in stand kunt houden.”