Dorpsraad Ellemeet hamert op perspectief voor betwiste opvang autisten; ‘huisvesting 500 mensen uit deze doelgroep in centrum van Zierikzee doet wenkbrauwen ook fronsen’

De opvang van tien tot vijftien cliënten van de Nireas Groep Zeeland in twee woonhuizen aan de Dorpsstraat en een voormalig recreatiecomplex aan de Moolweg heeft de tongen losgemaakt. De zogeheten werkgroep Leefbaar Ellemeet van dorpsbewoners Sjaak Kwaak en Fabian Oostvogels zet alles op alles om een einde te maken aan deze praktijk. De situatie veroorzaakt onrust onder omwonenden, die zich niet prettig en zelfs onveilig voelen bij het gedrag van de autistische bewoners. Maar klachten in die sfeer zijn volgens de gemeente en de politie niet op feitelijkheden gebaseerd. Voor burgemeester en wethouders reden de opvang in Dorpsstraat te legaliseren. Want feit is wel dat Nireas heeft verzuimd een vergunning aan te vragen voor dit doel en dat moet nu alsnog.