Dorpsraad dringt aan op betere communicatie: ‘We willen geen verdeeld dorp’

En weer staat het verkeer vast bij de Zeeland­brug, dit keer door vrachtwa­gen met pech

ZIERIKZEE - Automobilisten die dagelijks over de Zeelandbrug rijden zijn er inmiddels wel aan gewend. Vele minuten in de file staan als de brug opengaat of vanwege het vele vakantieverkeer. Dinsdagmiddag stond het verkeer vast na een ongeluk met een vrachtwagen.

23 augustus