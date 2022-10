Dorpshuizen draaien als een tierelier: ‘Mensen hebben elkaar gemist’

Na de laatste lockdown had ze er een hard hoofd in. ,,Ik dacht: er komt geen mens. Alle ‘oudjes’ zijn bang en die durven niet meer. Maar wie kwamen er als eerste binnen? De oudere garde. Lekker weer gymmen, koersballen, tafelen in de buurt. Echt. Dat is zo leuk.”

Volle mep

En herkenbaar, zegt Janet Leeuwe. Zij is dorpshuisbeheerster in Renesse en ziet dezelfde trend. ,,Met Tafelen in de Buurt zitten hier 40 mensen te eten, de bejaardensoos is volle mep aanwezig en het theater gaat weer volop draaien. De behoefte om samen te zijn is enorm.” Angst voor een nieuwe lockdown is er niet, merkt zij. ,,Dat is niet meer het gesprek van de dag. Mensen hebben het eerder over de gasrekening dan over corona.”