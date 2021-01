Dorpsdokter De Kock schoot zijn vrouw dood, maar bleef erg geliefd

Want hoewel er in Bruinisse zelfs een straat naar de in 1955 overleden dokter Albertus Johannis de Kock is genoemd, blijft zijn imago toch een beetje besmet. Dat ontdekten Dijkstra en Maas, twee bevriende (import-)Bruënaren, toen ze in het dossier De Kock doken.

Ze kwamen onder meer een achterkleindochter in Zierikzee en een kleindochter in Leeuwarden op het spoor, die van elkaars bestaan én van hun voorvader niets afwisten. De één is een nazaat van De Kocks eerste vrouw, de ander van de vrouw met wie hij later trouwde. ,,Maar hij is altijd doodgezwegen binnen de familie. Hij was het zwarte schaap. Terwijl die man zo veel heeft betekend voor het dorp. Dat vonden we allebei best schrijnend.”