‘Door die kinderkopjes stuiter je zowat uit je rolstoel’

Op zeven knooppunten rond het hart van de Zierikzeese binnenstad gaat een aannemer de komende twee weken in opdracht van de gemeente aan de slag. Waar dat kan, worden de traditionele bolle kinderkopjes in de bestrating over een breedte van minimaal anderhalve meter vervangen door keien waarvan de bovenkant is afgezaagd. Daardoor zijn ze platter en is het veel minder hobbelen wanneer je daar met een rolstoel, scootmobiel, rollator, fiets of kinderwagen overheen rijdt. In sommige gevallen worden de keien ingeruild voor eigentijdse straatklinkers.