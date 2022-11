Dood hert dat blijft liggen is een feestje voor de natuur

Er is een tekort aan kadavers in Nederland, tenminste, in de natuur. Dan hebben we het niet over kleine beestjes, zoals hazen en vogels, maar over dieren van groter formaat: herten, runderen en paarden. Een armoe voor ons ecosysteem, zeggen ze bij ARK Natuurontwikkeling, een organisatie die stimuleert om de natuur zoveel mogelijk zijn gang te laten gaan in natuurgebieden. ARK heeft daarom het project Dood doet Leven opgezet. Dat draait in samenwerking met Het Zeeuwse Landschap al twee jaar in Oranjezon op Walcheren en de Slikken van de Heen in Sint Philipsland, maar sinds kort ook in samenwerking met Staatsbosbeheer in de Boswachterij in de Kop van Schouwen.