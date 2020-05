Dodelijk ongeval op Zeelandbrug hakt er in bij toerfietsers: ‘Hij was een voorzichtige jongen. Ik snap hier helemaal niets van’

Bogaert, zelf een groot fietsfan, was vrij kort na de botsing tussen de twee fietsers ter plaatse en ontfermde zich over één van de slachtoffers. Hij heeft het ongeluk zelf niet zien gebeuren, maar hoorde van een getuige dat één van de fietsers moest uitwijken voor een zwarte buis die gedeeltelijk over het fietspad lag. Over het hoe of wat wil Bogaert verder niet speculeren. ,,Ik ben er niet bij geweest. Maar ik heb wel geconstateerd dat die buis over de middenlijn van het fietspad lag.”