Documentaire Zorg voor Doy gaat over kansen op een aanleunwoning op het erf

In Zorg voor Doy staat het onderwerp mantelzorg centraal staat. SMWO Schouwen-Duiveland en Filmtheater fiZi wijden hier donderdag 3 maart een specifieke bijeenkomst aan.

De film gaat over de 80-jarige Doy Kemps. Hij woont al heel zijn leven in een monumentale boerderij aan de rand van het Brabantse dorp Oirschot. Het is de boerderij waar hij werd geboren en waar hij het liefste wil blijven tot aan de dood. De behoefte aan mantelzorg groeit echter. Doys achterneef Toon en zijn partner Janne willen graag op de boerderij komen wonen. Ze hopen zo de oude boerderij te kunnen behouden. Ze willen de oude schuur naast het huis verbouwen tot een zorgwoning voor Doy en voor hem gaan zorgen wanneer hij dat zelf niet langer meer kan. Toon en Janne kiezen bewust voor deze mantelzorg. Een taak, die anderen vaak juist zomaar overkomt.

De documentaire is gemaakt door Inge Guffens en Eva Zwart van de Stichting Filmzorg. Zij volgen de hoofdrolspelers op hun tocht langs de instanties. Welke uitdagingen komen er op hun pad ten aanzien van regelgeving en bouwvergunningen? Aansluitend aan de film in fiZi is er een gesprek over de mogelijkheden op Schouwen-Duiveland wat woonvoorzieningen betreft in het kader van mantelzorg. Dit gesprek staat onder leiding van Marianne Ketting, coördinator Steunpunt Mantelzorg van SMWO. Wethouder Paula Schot heeft haar medewerking hieraan toegezegd.

Volledig scherm Still uit de documentaire ‘Zorg voor Doy’. © Stichting Filmzorg

,,Bij ons Steunpunt Mantelzorg krijg ik veelvuldig vragen over de mogelijkheden van een woonvoorziening in bijvoorbeeld de achtertuin om mantelzorg te kunnen verlenen aan een vader of moeder. Dat betreft misschien niet direct het volledig verbouwen van een monumentale schuur zoals in deze documentaire, maar vergelijkingen zijn er zeker te trekken. Ook Schouwen-Duiveland is een plattelandsgemeente evenals Oirschot”, zegt Marianne Ketting. Zij is dan ook enthousiast ingegaan op de uitnodiging van fiZi een speciale middag te wijden aan dit onderwerp.

Bij de voordeur

Een deel van haar werk in de praktijk is mensen met hulpvragen op het gebied van mantelzorg naar de juiste instantie te verwijzen. ,,Bij plannen voor een mantelzorgwoning zou het fijn zijn als betrokkenen door de gemeente bij wijze van spreken bij de voordeur worden opgewacht. Dat dan niet direct wordt uitgegaan van wat er niet kan, maar dat juist gezamenlijk wordt gekeken naar wat er allemaal wel zou kunnen”, aldus Ketting. Zij heeft voor deze middag diverse betrokken instanties uitgenodigd en hoopt met hen tot een boeiend gesprek te komen over dit actuele onderwerp. ,,Verder is deze film zeker ook boeiend voor iedereen die in de praktijk met mantelzorg te maken heeft”, benadrukt Ketting.

Regisseur Inge Guffens zal ook in fiZi aanwezig zijn. Zij wil met haar documentaire iets vertellen over zorg voor elkaar, van generatie op generatie, in een alsmaar veranderde wereld. ,,Een terugtrekkende overheid vraagt om meer burgerkracht en participatie in de vorm van mantelzorg die steeds vaker – al dan niet – noodgedwongen – voorkomt in Nederland”, aldus Guffens. De film maakt inzichtelijk hoe het Doy vergaat in deze periode van verandering. Hoe moeilijk het proces is van opruimen, loslaten en plaats maken in zijn boerderij voor de jongere generatie.

‘Zorg voor Doy’ met nagesprek, donderdag 3 maart, 13.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur), Filmtheater fiZi, Zierikzee; tickets 9,50 euro, fizi.nl