Documentaire over CO2-uitstoot maakt de tongen los

De documentaire 'Wat wil Schouwen-Duiveland?’ is begonnen aan een grote eilandtoer. De film maakt de tongen los, merkt Eric Odinot van BewuSD. Na afloop van elke vertoning is er een dialoog.

,,Waardoor je niet gelijk in de waan van de dag doorschiet. Je staat er bij stil en praat er met elkaar over. Het zijn echt goede avonden.” Woensdag 1 maart is de film in Burgh-Haamstede te zien.

Zeker 820 mensen kijken de film

De komende weken volgen ook nog vertoningen in onder meer Renesse, Scharendijke en Zonnemaire. In april hebben dik achthonderd Schouwen-Duivelanders de film gezien en er met elkaar over gesproken.

‘Wat wil Schouwen-Duiveland?’ wil mensen aan het denken zetten over de klimaatcrisis en hoe dat raakt aan de eigen woonomgeving. De kwestie is urgent, maakt de film duidelijk. Over een kleine vier jaar is het CO2-budget op Schouwen-Duiveland opgebruikt.

Quote Dit is niet links of rechts. Het klimaatpro­bleem is nu juist iets wat we met z’n allen moeten oppakken. Eric Odinot

Het streven is de film zo breed mogelijk te vertonen en mensen met elkaar aan het praten te krijgen. ,,Het is een omgekeerde campagne. We gooien niet een emmer over iedereen heen en bekijk het verder maar. We doen het andersom. Dit geef je als buur op buur aan elkaar door. Dat is toch anders dan dat een overheid iets over je uitstort.”

De makers van de docu zijn onafhankelijk. ,,BewuSD doet uitdrukkelijk niet aan links of rechts. Het klimaatprobleem is nu juist iets wat we met z’n allen moeten oppakken.”

De dorpsraad heeft de handschoen opgepakt

Dorpsraden, verenigingen, serviceclubs: wie wil kan de filmvertoning plus dialoog in eigen dorp en kring opganiseren. In Burgh-Haamstede heeft de dorpsraad de handschoen opgepakt. In dorpshuis De Schutse kunnen mensen vanaf 19.00 uur inlopen. De avond begint om 19.30 uur. Reserveren kan via secretariaat@dorpsraadburghhaamstede.nl

Meer info via: watwilsd.nl