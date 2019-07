Dit is Miss Visserij 2019 (én officier bij de Koninklijke Marine): ‘Bru is tuus’

Want ondanks dat er dit jaar minder Bruse schepen zijn en minder Bruse mosselen, is De Waal ervan overtuigd dat de toekomst voor haar dorp veelbelovend is. ,,We moeten de draad oppakken vanaf waar we nu zijn. En dat doen we ook. Zo blijkt wel uit de nieuwe technieken die vissers gebruiken om het Zeeuwse goud te kweken.” De kersverse Miss roemde daarnaast de promotie door het Bruse Mosselgilde en het op de kaart zetten van Bruinisse als vissersdorp. Maar makkelijk is het niet, gaf ze aan. ,,Als kleine partij in een tijd waarin de politiek je enkel tegen lijkt te werken, is het bijna onmogelijk het hoofd boven water te houden.”