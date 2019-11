Dit is de enige molen met kleppen in heel Zeeland

videoSCHARENDIJKE - Hij zou makkelijk op het schap van een souvenirshop kunnen staan. Zo perfect en kleurrijk oogt molen De Lelie in Scharendijke. De molen is niet alleen een plaatje, hij is ook uniek. Het is de enige molen in Zeeland met houten kleppen op de wieken