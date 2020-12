Discolampen, een buitenkeuken en een getijdenbak voor Bruinisse met geld uit het Windfonds

Ik werk op Schouwen-Duiveland Rick Evertse uit Zierikzee: ‘Ik vind de vrijheid van zelf ondernemen fijn’

14 december Heel wat inwoners van Schouwen-Duiveland lopen rond in sport- of bedrijfskleding die bedrukt is door Rick Evertse (49) uit Zierikzee. Of hij heeft hun auto voorzien van belettering. Na meer dan 25 jaar verveelt het werk nog steeds niet.