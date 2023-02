Dion Saman stopt noodgedwongen met zijn viszaak, maar zijn liefde voor het Havenkwartier blijft

MET VIDEO Watersnood­ramp maakt nu meer los dan ooit: ‘In het museum is het twee keer zo druk als normaal’

De belangstelling voor de Ramp is dit jaar ongekend groot. Ook Siemco Louwerse, directeur van het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk, is verrast voor de overweldigende aandacht.

30 januari