Dikke Toren is na de zomervakantie weer helemaal het mannetje

ZIERIKZEE - De Dikke Toren hoort in de week voor Havendag weer helemaal bij Zierikzee. Het monumentale baken verdween in april aan twee kanten achter steigers en een wit doek, in verband met restauratie van de zuid- en westgevel.

De klus verloopt voorspoedig, zegt uitvoerder Marcel van Rooijen van aannemingsbedrijf Leenhouts. ,,Zoals het er nu naar uitziet zijn we nét voor de bouwvakvakantie klaar.” Komt die planning uit, dan wordt een groot deel van de steiger eind juli afgebroken. Dat is een maand later dan aanvankelijk werd gedacht. Uiterlijk in de tweede helft van augustus wordt ook het resterende stuk weggehaald, verwacht Van Rooijen.

Vanaf de vakantie is de toren ook weer toegankelijk voor publiek. Aanvankelijk was het de bedoeling de deur tussentijds ook te openen als het werk dat toestond, maar dat bleek in de praktijk toch wat lastiger uit te pakken, vertelt de uitvoerder. ,,Dat vonden we niet verantwoord. Het publiek dat naar boven ging, kon daar in principe zo op de steiger stappen. Met individuele bezoekers zal dat nog wel meevallen, maar als er hele schoolklassen of andere groepen naar boven gaan, weet je nooit wat ze in hun hoofd halen.” In de omloop van de torenkrans is de betonvloer van een nieuwe, waterdichte laag voorzien en zijn scheuren in de balustrade gerepareerd.

De restaurateurs van het Oostburgse bedrijf zijn tot dusver niet voor vervelende verrassingen komen te staan, zegt Van Rooijen. De eerste weken concentreerde het werk zich vooral op het uitkappen van slecht voegwerk tussen de stenen. ,,Daarvan is het einde nu in zicht. We zijn bijna beneden aangekomen. Alles bij elkaar hebben we er zo’n duizend meter voeg uitgehaald. Dat is conform de opname vooraf. Voegen op een meter of dertig hoog die niet zo mooi meer zijn, vinden we niet belangrijk. Het is geen nieuwbouw, maar restauratie. Als het maar vast zit.”

Naast herstel van het voeg- en metselwerk is ook een aantal natuurstenen aan vervanging toe. Van Rooijen denkt met zestig tot zeventig ‘blokken’ toe te komen. ,,Ook dat is wel zo'n beetje wat we verwacht hadden eigenlijk.” Na de Pinksteren begint het terugplaatsen van de grote ramen. Die zijn bij een glasatelier opnieuw in het lood gezet. Daar bleek dat de ruitjes aan de bovenkant een keer zijn vervangen door plexiglas. ,,Ik denk dat ze dat ooit makkelijker hebben gevonden met al die vormpjes in dat raam", gist hij naar een reden voor die uitvoering. Dat stuk wordt nu weer in originele staat hersteld.