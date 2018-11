Dikke toren in Zierikzee te zien in computerspel Minecraft

Visie Scharendij­ke vervult wensen niet, maar helpt dorp wel verder

21 november SCHARENDIJKE - Nieuwe woningen willen ze op Scharendijke. En behoud van de school. De dorpsvisie die in de maak is, vervult die wensen niet. Maar zet wel stappen vooruit. Komend jaar wordt onderzocht of een ‘blauwe boulevard’ bij de dijk kan worden gemaakt, of een gezondheidscentrum haalbaar is en wordt een eerste begin gemaakt met de herinrichting van het Bethlehemplein.