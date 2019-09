Dik 400 muzikanten zetten Renesse op z'n kop, op weg naar de grote finale

Geen schaats­baan op de Grote Markt in Goes, maar met kerst wél in Zierikzee

6 september GOES - In Goes komt dit jaar geen ijsbaan. Na drie jaar schaatspret op de Grote Markt trekt de stichting Zeeland houdt van Schaatsen de stekker eruit. In Zierikzee komt er weer wel een baan, maar dan met kerst in plaats van het voorjaar.