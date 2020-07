Dijkvakken met maaien overslaan om een klaproos te sparen kost geld

Cees van Doorn (86) beleefde er gouden tijden, maar nu is het over en uit met het dorpscafé

15:33 ZONNEMAIRE - Ontelbaar veel borrels schonk Cees van Doorn (86) in. In de 28 jaar dat hij eigenaar was van café Bommenede in Zonnemaire beleefde hij gouden tijden. Nu is het over en uit met het café aan de dijk. Op de plek waar ooit de dorpspraatjes klonken, komen drie hotelappartementen