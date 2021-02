Digitale raadsvergadering trekt meer publiek dan ooit op Schouwen-Duiveland: ‘Dat wordt dus een blijvertje’

De bakkers van 't Appelpunt­je bakken de lekkerste appeltaar­ten en eierkoek, zelfs nu met corona

26 januari ZIERIKZEE - De appeltaart is om je vingers bij af te likken en de eierkoeken van bakkerij 't Appelpuntje in Zierikzee zijn haast beroemd. Corona of niet, de bakkers van Gors bakken vlijtig door. Nu even niet voor de Schouwen-Duivelandse horeca, maar wel voor de kraam én voor het bedrijfsleven