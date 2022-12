Dierenasiel voelt hogere kosten in de portemonnee; Even 12 katten laten ‘helpen’ en de rekening loopt al snel op.

Tara is zich van geen kwaad bewust. De vrolijke Mechelse herder beleeft deze week haar tweede jaarwisseling in het asiel. ,,Op zich heeft ze het prima naar haar zin hier”, zegt Cora Jonker-Klippel, ,,maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat zo’n jonge hond de rest van haar leven in het asiel moet blijven.”

Gelukkig is Tara - goed twee jaar oud pas - kerngezond, dus de rekening bij de dierenarts zal vanwege haar niet direct uit de bocht vliegen. Al tellen de noodzakelijke inentingen en het dagelijkse voer ook mee, ziet de penningmeester van het asiel net zo goed. En ook al heeft ze dat graag voor Tara over, de Mechelaar verdient een gouden mandje. ,,Bij iemand die haar veel liefde en aandacht kan geven. Ze is grotendeels opgevoed; heeft een baas nodig die vooral consequent is. Ze kan niet te veel prikkels hebben. Een gezin met kinderen of andere honden is daarom minder geschikt. Maar als ik zie hoe de band is die ze met één van onze vaste vrijwilligers heeft opgebouwd, dan weet ik zeker dat ze bij iemand thuis kan uitgroeien tot een echt maatje.”