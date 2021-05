Diede wilde nanny worden in Engeland, maar door de Brexit wordt het nu Zweden of Noorwegen

Gemengde gevoelens over nieuwe jas voor Renesse: ‘Als je niet tegen drukte kunt, moet je hier niet wonen’

16 mei RENESSE - Geen auto's of motoren meer over het noordelijk deel van de Lange Reke aan de kerkring in Renesse. Meer ruimte voor terrassen en twee- in plaats van eenrichtingsverkeer over de Kromme Reke. In oktober wil de gemeente Schouwen-Duiveland die plannen uit het Masterplan Renesse gaan verwezenlijken. De gemeente beweert dat een groot deel van de omwonenden positief is over de plannen. We nemen de proef op de som en spreken drie bewoners van de zogeheten kerkring.